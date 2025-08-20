¡ChatGPT Plus gratis! El inesperado beneficio de contratar Rappi Pro Black: cómo funciona

Los servicios de delivery se popularizaron durante la pandemia. Además de ser una convocante salida laboral para los jóvenes, con el correr de los años fueron perfeccionándose y sumando plus para sus clientes.

Así las cosas, la compañía Rappi presentó hace un tiempo Rappi Pro Black, un programa de membresía premium dentro de la aplicación que ofrece beneficios exclusivos a sus usuarios, como envíos gratis ilimitados, descuentos en tarifas de servicio, entregas prioritarias y acceso a promociones especiales.

Es decir, está diseñado para usuarios frecuentes de Rappi que buscan “maximizar sus ahorros y disfrutar de beneficios exclusivos”.

Cuáles son los beneficios que ofrece

Uno de los beneficios destacados es que ofrecen envíos sin costo adicional en todos sus pedidos, ya sea de restaurantes, supermercados, farmacias o tiendas dentro de la plataforma.

Además, se aplica un porcentaje de descuento en la tarifa de servicio de cada pedido y los pedidos de restaurantes se entregan con mayor rapidez y prioridad.

Por otra parte, algunos envíos realizados a través de Rappi Turbo pueden incluir regalos sorpresa para los usuarios de Rappi Pro Black. También tienen acceso a promociones y descuentos especiales.

Cómo es el beneficio sobre el servicio de ChatGPT Plus

Una de las ventajas para los miembros de Rappi Pro Black que se hizo viral en las últimas horas es el que involucra al ChatGPT Plus.

La propuesta es que los nuevos usuarios que contraten la membresía, que cuesta $7000/$8000, obtendrán gratis durante 6 meses el ChatGPT Plus que, tiene un costo de 20 dólares mensuales. Un notable ahorro: dos servicios premium por $8000.