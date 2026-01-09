Certificado Único de Discapacidad: quiénes deben renovarlo en 2026 y quiénes siguen habilitados

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento clave que permite a las personas con discapacidad acceder a derechos y prestaciones en todo el país. En 2026, continúan vigentes los cambios en su renovación, incluso tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Desde el Gobierno nacional aclararon qué certificados deben renovarse, cuáles cuentan con prórroga automática y cómo seguirá el trámite bajo la nueva estructura estatal.

Qué pasa con el CUD tras la disolución de la ANDIS

Antes de su disolución, la ANDIS pasó a depender del Ministerio de Salud y adoptó el nombre de Secretaría Nacional de Discapacidad. Según se informó oficialmente, este cambio no afecta la vigencia del Certificado Único de Discapacidad ni la continuidad de las prestaciones para los beneficiarios.

Además, se ratificaron las medidas que buscan garantizar el pleno ejercicio de derechos y evitar demoras en los trámites de renovación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Quiénes deben renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026

El Gobierno confirmó que todos los CUD cuyo vencimiento estaba previsto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 cuentan con una prórroga automática de un año.

Esto significa que esos certificados seguirán vigentes hasta la misma fecha de vencimiento, pero en 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por el momento.

La extensión alcanza tanto a los certificados en formato digital como en papel.

Qué certificados NO tienen prórroga

No todos los titulares del CUD están incluidos en la extensión automática. Según lo informado:

Los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024

Deben renovarse durante 2025

No acceden a la prórroga

Quienes estén en esta situación deben iniciar el trámite de renovación para no perder la validez del certificado y los beneficios asociados.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público, gratuito y de validez nacional. Es emitido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria y se otorga a personas que presentan una alteración funcional:

Física

Sensorial

Mental

Intelectual

Estas condiciones deben generar desventajas relevantes para la integración familiar y social, ya sea de forma permanente, transitoria o prolongada.

Cómo renovar el CUD en 2026

Las personas que deban renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 deberán:

Solicitar un turno en una Junta Evaluadora Interdisciplinaria Presentar la documentación médica correspondiente Asistir a la evaluación presencial

Para conocer cuál es la Junta Evaluadora más cercana al domicilio, se debe ingresar al sitio oficial del Estado nacional.

Cuáles son los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad

El CUD puede otorgarse a personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

Intelectual y mental

Visual

Motora

Auditiva

Respiratoria

Cardiovascular

Renal urológica

Digestiva o hepática

La documentación requerida varía según el tipo de discapacidad y debe presentarse al momento de la evaluación.

Certificado Único por Discapacidad (CUD), desde la App.

Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad

Las personas que cuentan con el CUD acceden a beneficios fundamentales, entre ellos: