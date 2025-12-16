El gremio que nuclea a los controladores aéreos llevará adelante un cronograma de reclamos y suspensión de servicios en determinadas horas y a lo largo de varios días. La huelga bajo este sistema comienza este miércoles y preocupa cómo se verá afectada la previa de las Fiestas.

Cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en la previa de las Fiestas: cómo será el paro de controladores aéreos (Nicolás Bravo / La Voz)

A qué se debe el reclamo

En principio, las medidas de fuerza afectarán los vuelos domésticos. Según indicó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), serán de entre dos y tres horas, ocasionando cancelaciones y reprogramaciones. En agosto pasado se tomó la misma medida, solo que en esta oportunidad al ser una fecha de alta demanda la preocupación aumenta.

El reclamo tiene como foco el pedido de un incremento salarial. “A partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales”, señalaron.

Cómo quedará el cronograma de paros

Este miércoles 17 se verán afectados todos los vuelos que despeguen con destinos nacionales entre las 8 y las 11.

El jueves 18 se interrumpirá la salida de todas las operaciones con destinos nacionales entre las 16 y las 19.

Cronograma de paros

En ambos casos, en el Aeropuerto Jorge Newbery la medida durará solo las dos primeras horas del lapso establecidos.

Durante el próximo fin de semana, comenzando el viernes 19, y hasta el lunes 22 el gremio no dispuso medidas de fuerza.

El cese de actividades se retomará el martes 23 de diciembre, en la previa de la Nochebuena. Un día clave que sin dudas generará un lógico y esperable caos en los aeropuertos nacionales.

Ese día, no saldrán operaciones de cabotaje entre las 19 y las 22. También en ese caso, en Aeroparque la interrumpción será de 19 a 21 horas.

El día en que probablemente se generen mayores inconvenientes será el sábado 27 de diciembre, cuando por primera vez el paro afecte, desde las 14 a las 17hs, a los vuelos que partan con destino internacional.

El lunes 29 será el último día de la huelga. En ese caso, la suspensión de las salidas será de 8 a 11 de la mañana y afectará todos los despegues: nacionales como internacionales.