Cambios en la licencia de conducir: cómo afecta la renovación según la edad en Argentina

No existe una edad máxima para manejar en Argentina, pero desde marzo de 2025 la licencia de conducir debe renovarse con más frecuencia a partir de los 65 años, y anualmente para quienes superen los 70. La medida busca garantizar la seguridad vial y comprobar que los conductores mayores mantengan sus capacidades físicas y cognitivas.

La Municipalidad de Paraná brinda asesoramiento a todas las personas que deban renovar o gestionar su licencia de conducir.

Cómo cambió la vigencia de la licencia según la edad

Menores de 21 años: vigencia de 5 años (categorías A, B y G).

Entre 21 y 65 años: renovación cada 5 años.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

Estas modificaciones fueron establecidas en el Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial el 17 de marzo de 2025. No afectan la posibilidad de seguir conduciendo, siempre que se cumplan los requisitos.

Requisitos para mayores de 70 años

Los conductores mayores de 70 deben presentar:

Evaluación médica completa , enfocada en visión, audición y capacidad motora.

Prueba psicológica , que analiza reacción, atención y toma de decisiones.

Certificado de aptitud psicofísica emitido por un profesional habilitado.

Cumplir estos requisitos permite renovar la licencia y continuar conduciendo legalmente.

Requisitos generales para obtener la licencia en Argentina

Edad mínima: 17 años para licencias A, B y G (con autorización), 21 años para licencias profesionales D y E.

DNI actualizado y domicilio vigente.

Curso Nacional de Educación Vial Digital aprobado.

Examen teórico y práctico superado.

Certificado de aptitud psicofísica aprobado.

No tener inhabilitaciones vigentes.

Licencia de conducir

Qué pasa si no renovás la licencia a tiempo

Multas económicas y posibles sanciones en caso de inspección.

Inhabilitación temporal para conducir hasta completar la renovación.

Es clave anticiparse y programar la renovación, especialmente para mayores de 65 años.

El cambio en la licencia de conducir no prohíbe manejar por edad, pero obliga a renovar más seguido a medida que aumentan los años. Mantenerse informado sobre fechas de vencimiento y requisitos es fundamental para evitar multas y circular seguro.