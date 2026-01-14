Cambian de sentido dos calles de CABA: cuáles son y de cuánto son las multas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cambios en el tránsito de dos calles del barrio de Boedo. Desde el próximo martes 20 de enero, Avelino Díaz y Las Casas modificarán su esquema actual y pasarán a tener doble mano en determinados tramos, una iniciativa orientada a mejorar la circulación vehicular en un área con fuerte actividad residencial y comercial.

La medida forma parte del plan de reorganización del tránsito impulsado por la Secretaría de Movilidad, que busca reducir los desvíos y recorridos innecesarios que hoy deben realizar vecinos y frentistas para acceder a sus viviendas. Además, las autoridades señalaron que, una vez que rija la modificación, se reforzarán los controles en la zona y quienes no respeten la nueva señalización podrán recibir importantes multas.

Aumentaron las multas de tránsito de Buenos Aires en enero 2026: cuáles son los nuevos montos.

El cambio tendrá un efecto directo en la conectividad del barrio de Boedo. En el caso de Avelino Díaz, el tramo comprendido entre Doblas y la avenida La Plata pasará a habilitarse con doble sentido de circulación. En la misma línea, la calle Las Casas también modificará su trazado: entre la avenida La Plata y José Mármol comenzará a funcionar con doble mano.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que estas obras resultan clave para reforzar la seguridad vial, ya que la configuración vigente obligaba a realizar maniobras complejas que incrementaban el riesgo de accidentes. Para asegurar una correcta implementación, se llevarán a cabo trabajos de demarcación en la calzada, se colocará nueva señalización vertical y se renovarán los nomencladores en las esquinas alcanzadas, con el fin de evitar confusiones entre los conductores.

Multas y controles: cuánto cuesta circular en contramano

No respetar las nuevas disposiciones de tránsito no solo implica un riesgo para la seguridad propia y la de otros, sino que también puede traer consecuencias económicas importantes. Tras la última actualización de la Unidad Fija (UF), que rige desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026 con un valor de $798,51, las multas por infracciones graves alcanzaron cifras elevadas.

Circular en contramano está tipificado como una falta grave en el Código de Tránsito porteño. De acuerdo con el régimen actual, esta infracción contempla sanciones que van de 200 a 1000 UF, lo que se traduce en multas que pueden oscilar entre los $159.702 y los $798.510 para quienes circulen en sentido indebido por los nuevos tramos habilitados en Boedo.

Por ese motivo, las autoridades aconsejan a los conductores que frecuentan la zona estar atentos a la señalización desde el 20 de enero. En los primeros días habrá agentes de tránsito brindando orientación, pero una vez concluida la etapa de adaptación, los controles serán estrictos y se aplicará la fiscalización plena para garantizar el cumplimiento del nuevo esquema de doble circulación.