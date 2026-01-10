Aumentaron las multas de tránsito de Buenos Aires en enero 2026: cuáles son los nuevos montos.

Desde el 1° de enero de 2026, en la Provincia de Buenos Aires el valor de la Unidad Fija es de $1.807. Esta cifra corresponde al precio de un litro de nafta de mayor octanaje (premium) en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA).

Según lo establecido, el monto de la Unidad Fija se mantendrá sin modificaciones y tendrá vigencia hasta el sábado 28 de febrero de 2026.

Multas de Tránsito en Argentina: cómo reclamar infracciones, acceder a descuentos y evitar pagar de más

Cuánto cuestan las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires ya rigen los valores actualizados de las multas de tránsito, calculados en base a la Unidad Fija (UF). Con el nuevo monto, las sanciones económicas quedan establecidas de la siguiente manera:

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $90.350 y $180.700.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $90.350 y $180.700.

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $90.350 y $180.700.

Usar el celular al volante (100 a 200 UF): desde $180.700 hasta $361.400.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): desde $271.050 hasta $1.807.000.

Conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de drogas (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Transitar sin VTV (300 a 1000 UF): desde $542.100 hasta $1.807.000.

Cuánto cuesta la multa por no cumplir con la velocidad permitida en la Ciudad de Buenos Aires

Cabe recordar que el valor de la Unidad Fija en la provincia se actualiza cada dos meses, lo que genera incrementos bimestrales en las multas en función del precio de la nafta.

Para consultar multas e infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, se puede ingresar al sistema oficial a través del enlace correspondiente. El reporte se obtiene utilizando alguno de estos dos datos:

DNI del conductor

Patente del vehículo

Cuántos puntos descuenta cada infracción en el sistema de scoring

Cada licencia de conducir cuenta con un total de 20 puntos, que se van reduciendo de acuerdo a la infracción cometida. En caso de llegar a cero puntos, la licencia queda inhabilitada por 60 días. Si, una vez rehabilitada, el conductor vuelve a perder todos los puntos, la sanción se extiende a 120 días, y así de manera progresiva.

El descuento de puntos se aplica de la siguiente manera:

4 puntos

Circular sin VTV.

No usar cinturón de seguridad.

5 puntos

Conducir con la licencia vencida.

Circular sin casco.

No respetar los semáforos.

Exceder los límites de velocidad hasta un 30%.

10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos.

Manejar bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.

Superar los límites de velocidad en más del 30%.

20 puntos