Calendario escolar 2025: el 42% de los alumnos de primaria deberá recuperar horas de clase

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación reveló que 2 millones de alumnos de primaria en Argentina deberán recuperar horas de clase en 2025. Esto se debe a que 11 provincias no cumplen con el mínimo de 760 horas anuales establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE).

¿Cuáles son las provincias afectadas?

Las jurisdicciones que no alcanzan el mínimo de horas de clase son:

San Juan y San Luis (756 horas)

Santa Cruz (748 horas)

Chubut (744 horas)

Tucumán (740 horas)

Buenos Aires (732 horas)

Tierra del Fuego (728 horas)

Formosa (720 horas)

Chaco (716 horas)

Jujuy y La Rioja (708 horas)

En total, esto afecta al 42% de los estudiantes del nivel primario, quienes deberán recuperar las horas no dictadas.

Tres provincias incumplen con el mínimo de 180 días de clase

Si bien la mayoría de las provincias ajustaron su calendario al mínimo de 180 días de clase, hay tres jurisdicciones que no cumplen con este requisito legal:

La Rioja y Jujuy (177 días)

Chaco (179 días)

Además, 16 provincias no cumplen con los 190 días de clase recomendados por el CFE, aunque cinco de ellas compensan con jornadas más extensas: Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Catamarca y Santa Fe.

Preocupación por la falta de cumplimiento

El especialista Gustavo Zorzoli, coautor del informe, expresó su preocupación:

“Es inverosímil que en el 67% de las jurisdicciones no se respete el acuerdo de 190 días de clase. Si los ministros provinciales no pueden o no quieren hacer efectiva esta norma, ¿qué podemos esperar del resto del sistema educativo?”

Además, el informe señala la falta de datos públicos sobre la cantidad de días y horas efectivas de clase, el presentismo de docentes y alumnos, y las interrupciones por paros, problemas edilicios o climáticos.

La socióloga Cecilia Veleda advierte que garantizar el tiempo mínimo de clases es fundamental para el derecho a la educación y agrega:

“Como mínimo, en la era de la IA, deberíamos poder saber si los docentes y los estudiantes asisten a las escuelas efectivamente.”

El debate sobre la cantidad y calidad de las clases en Argentina sigue abierto, con la urgencia de establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de las normas y permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Con información de Chequeado.