Calendario de Feriados de 2026 confirmados: cuántos fines de semana largos tendrá el año

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido y será clave para organizar escapadas, viajes o simplemente cortar la rutina con fines de semana largos.

El cronograma incluye feriados inamovibles y trasladables, además de los tradicionales fines de semana XL. A continuación, el detalle completo para que empieces a planificar.

Feriados en 2026.

Feriados inamovibles 2026 en Argentina

Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)

¿Habrá feriados puente en 2026?

Todavía no se publicó el decreto oficial que los confirma. Estos feriados “puente” se establecen por decreto presidencial y buscan fomentar el turismo, sumando días libres contiguos. Se esperan novedades en los próximos meses.

Feriados en Argentina.

Fines de semana largos para agendar

Algunos de los más importantes del año ya se pueden anticipar: