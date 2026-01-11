Información General / Feriados

Calendario de Feriados de 2026 completo: cuántos fines de semana largos hay

Calendario de feriados 2026 en Argentina: inamovibles, trasladables, “no laborables” y fines de semana largos para aprovechar.

11 de enero de 2026,

Calendario definido para el año que viene.

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido y será clave para organizar escapadas, viajes o simplemente cortar la rutina con fines de semana largos.

El cronograma incluye feriados inamovibles y trasladables, además de los tradicionales fines de semana XL. A continuación, el detalle completo para que empieces a planificar.

Feriados inamovibles 2026 en Argentina

Estos no cambian de fecha, aunque caigan en la semana:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

Algunos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos, según la Ley N.º 27.399. En 2026 son:

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (ya confirmado con traslado)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ya confirmado con traslado)
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada para formar fin de semana largo)
Fines de semana largos para agendar

Algunos de los más importantes del año ya se pueden anticipar:

  • Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval
  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas
  • Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía

Los 3 días no laborables que oficializó el Gobierno para 2026

La medida firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca fomentar el turismo interno, pero al ser considerado “día no laborable”, los que trabajen, no cobrarán doble. De acuerdo a lo que se indicó, los tres “días no laborables” serán:

  • Lunes 23 de marzo (se suma al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
  • Viernes 10 de julio (se suma al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia).
  • Lunes 7 de diciembre (se suma al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre).

