Buenos Aires y 12 más: las provincias con alerta amarilla por tormentas, clima hoy 24 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Buenos Aires y otras 12 jurisdicciones durante este miércoles 24 de diciembre, en la previa de la Nochebuena. Además, rige una alerta naranja por tormentas fuertes en Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.
En paralelo, el organismo oficial informó una alerta amarilla por fuertes vientos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este tipo de advertencias indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, que pueden generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, especialmente al aire libre.
Alerta amarilla por tormentas: provincias y zonas afectadas
Buenos Aires
- Noroeste: durante la mañana
- Norte y AMBA: por la tarde
- Centro de la provincia: mañana y tarde
- Zona costera: por la tarde
Otras provincias bajo alerta amarilla
- La Pampa: norte, por la mañana
- Entre Ríos: toda la provincia, por la noche
- Santa Fe: sur por la tarde y noche; resto de la provincia por la noche
- Córdoba: sur por la mañana; este por la tarde y noche; norte por la tarde
- San Luis: centro por la mañana; norte y noreste por la tarde y noche
- San Juan: este, por la tarde y noche
- La Rioja: sureste y centro, por la noche
- Catamarca: centro, por la noche
- Santiago del Estero: norte, por la noche
- Tucumán: toda la provincia, por la noche
- Salta: centro y este, por la noche
- Jujuy: sureste, por la noche
Qué fenómenos se esperan en las zonas con alerta amarilla
Para Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, el SMN anticipa:
- Tormentas de variada intensidad
- Actividad eléctrica frecuente
- Granizo ocasional
- Abundante caída de agua en cortos períodos
- Ráfagas de hasta 80 km/h
Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superarse en forma puntual.
En el resto de las provincias, bajo alerta amarilla, se esperan lluvias y tormentas con:
- Precipitaciones entre 20 y 50 mm
- Ráfagas de hasta 70 km/h
- Posible granizo y fuerte actividad eléctrica
Alerta naranja por tormentas: dónde rige
El SMN elevó el nivel de alerta a naranja en las siguientes zonas:
Córdoba
- Noroeste: tarde y noche
- Norte: noche
La Rioja
- Zona este: tarde y noche
Catamarca
- Sureste: noche
Santiago del Estero
- Este y sur: noche
Tormentas fuertes: qué advierte el SMN
En Córdoba y Santiago del Estero, se esperan tormentas fuertes, con:
- Intensa actividad eléctrica
- Granizo ocasional
- Ráfagas que pueden superar los 90 km/h
- Abundante caída de agua en cortos períodos
Las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 80 y 150 mm, con valores superiores en forma puntual.
En La Rioja y Catamarca, las tormentas incluirían:
- Lluvias intensas en cortos períodos
- Granizo aislado
- Ráfagas de hasta 90 km/h
- Acumulados de entre 50 y 90 mm, con picos localizados