Buenos Aires y 12 más: las provincias con alerta amarilla por tormentas, clima hoy 24 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Buenos Aires y otras 12 jurisdicciones durante este miércoles 24 de diciembre, en la previa de la Nochebuena. Además, rige una alerta naranja por tormentas fuertes en Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

En paralelo, el organismo oficial informó una alerta amarilla por fuertes vientos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este tipo de advertencias indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, que pueden generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, especialmente al aire libre.

Alerta amarilla por tormentas: provincias y zonas afectadas

Buenos Aires

Noroeste: durante la mañana

Norte y AMBA: por la tarde

Centro de la provincia: mañana y tarde

Zona costera: por la tarde

Otras provincias bajo alerta amarilla

La Pampa: norte, por la mañana

Entre Ríos: toda la provincia, por la noche

Santa Fe: sur por la tarde y noche; resto de la provincia por la noche

Córdoba: sur por la mañana; este por la tarde y noche; norte por la tarde

San Luis: centro por la mañana; norte y noreste por la tarde y noche

San Juan: este, por la tarde y noche

La Rioja: sureste y centro, por la noche

Catamarca: centro, por la noche

Santiago del Estero: norte, por la noche

Tucumán: toda la provincia, por la noche

Salta: centro y este, por la noche

Jujuy: sureste, por la noche

Según el SMN, se esperan lluvias en Buenos Aires

Qué fenómenos se esperan en las zonas con alerta amarilla

Para Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, el SMN anticipa:

Tormentas de variada intensidad

Actividad eléctrica frecuente

Granizo ocasional

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ráfagas de hasta 80 km/h

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superarse en forma puntual.

En el resto de las provincias, bajo alerta amarilla, se esperan lluvias y tormentas con:

Precipitaciones entre 20 y 50 mm

Ráfagas de hasta 70 km/h

Posible granizo y fuerte actividad eléctrica

Alerta naranja por tormentas: dónde rige

El SMN elevó el nivel de alerta a naranja en las siguientes zonas:

Córdoba

Noroeste: tarde y noche

Norte: noche

La Rioja

Zona este: tarde y noche

Catamarca

Sureste: noche

Santiago del Estero

Este y sur: noche

Tormentas fuertes: qué advierte el SMN

En Córdoba y Santiago del Estero, se esperan tormentas fuertes, con:

Intensa actividad eléctrica

Granizo ocasional

Ráfagas que pueden superar los 90 km/h

Abundante caída de agua en cortos períodos

Las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 80 y 150 mm, con valores superiores en forma puntual.

En La Rioja y Catamarca, las tormentas incluirían:

Lluvias intensas en cortos períodos

Granizo aislado

Ráfagas de hasta 90 km/h

Acumulados de entre 50 y 90 mm, con picos localizados