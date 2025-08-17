Atención viajeros: estos son los países que exigen la vacuna contra la fiebre amarilla, que ahora deberá pagarse

El Gobierno anunció que ahora solo aplicará sin costo la vacuna contra la fiebre amarilla en las provincias endémicas. Esto significa que todos aquellos que necesiten colocársela para viajar de turistas a países que la exigen, deberán abonarla.

Hay diferentes tipos de exigencia. Mientras en algunos países, especialmente de África, la obligación de presentar certificado de vacunación para la fiebre amarilla es general, hay otros que solo la solicitan a quien provengan o hayan transitado por zonas consideradas “de riesgo”.

Argentina no exige la vacuna para ingresar a su territorio, no obstante ciertos países consideran al nuestro de riesgo, especialmente al área de Norte, comprendida por Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Cuáles son los países que exigen la vacuna a todos los que llegan

Angola

Burundi

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Guinea Ecuatorial

Gabón

Ghana

Liberia

Malí

Ruanda

Sierra Leona

Sudán del Sur

Uganda

Qué países exigen la vacuna dependiendo el origen del turista

Asia / Oceanía:

India, China, Australia, Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos (incluido tránsito en Dubái), Arabia Saudita, Malasia, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

África:

Kenia y Sudáfrica lo exigen si provenís o hiciste escala en zonas endémicas (como Uganda o Nigeria)

Sudamérica / Centroamérica:

Brasil, Perú, Colombia y Paraguay lo exigen si viajás o venís de áreas selváticas o endémicas.

En Costa Rica, si llegás desde países con riesgo, podría exigirse el certificado

Países con requisitos específicos