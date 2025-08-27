Anunciaron cambios en las visas de Estados Unidos: a quiénes afecta en Argentina

A partir del 2 de septiembre de 2025 entrarán en vigencia modificaciones en el proceso de emisión y renovación de visas de Estados Unidos en la Argentina.

El cambio más relevante es que, desde esa fecha, todos los menores de 14 años y los mayores de 79 deberán asistir presencialmente a una entrevista, algo que hasta ahora no siempre era obligatorio.

Cambios en las visas de Estados Unidos: menores y mayores de 79 años deberán asistir a la entrevista.

Qué pasa con quienes ya iniciaron el trámite

Según se informó en un correo enviado por el sistema de visas a solicitantes en curso, quienes tengan una renovación en trámite por correo y cumplan con los requisitos establecidos no verán modificaciones en su proceso.

En cambio, habrá ajustes en los siguientes casos:

Renovaciones de visas de menores de edad : ahora deberán concurrir presencialmente.

Nuevas solicitudes de menores : también deberán presentarse a la entrevista.

Adultos que tramitaron la visa siendo menores : si una persona tiene hoy 26 años y su visa anterior fue emitida cuando tenía 16, deberá asistir.

Adultos cuya visa anterior fue emitida a partir de los 18 años: podrán renovar por correo si cumplen el resto de las condiciones.

Los requisitos para la exención de entrevista

El correo oficial detalló que solo podrán acceder al Interview Waiver (exención de entrevista) quienes cumplan con todos los siguientes puntos:

Ser ciudadano o residente permanente en Argentina.

Renovar una visa de visitante temporal (B-1, B-2, B1/B2, BCC) emitida por 10 años.

Renovar una visa que esté vigente o que haya vencido en los últimos 12 meses.

Haber tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Quienes no cumplan estos requisitos deberán reprogramar su cita consular a través del portal oficial de visas (ais.usvisa-info.com).

Qué va a pasar con la visa de Estados Unidos

El comunicado advierte que, en caso de no hacer los cambios necesarios en la solicitud, el solicitante recibirá instrucciones en el Centro de Atención a Solicitantes para reprogramar su cita consular en una fecha posterior.

En síntesis, desde septiembre, la regla general es clara: todos los menores deberán presentarse personalmente a la entrevista acompañados por uno de sus padres o tutor legal. Para los adultos, la clave está en la edad que tenían al momento de recibir la visa anterior, lo que definirá si pueden renovar por correo o si deberán concurrir a la cita en persona.

Esta medida es un pedido de Estados Unidos y no tiene nada que ver con el programa de visa waiver del que Argentina busca ser parte. Este programa autoriza la entrada en los Estados Unidos sin necesidad de visa a los ciudadanos