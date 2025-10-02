Amazon eliminó de su plataforma unos anillos para mujeres y niñas de la marca Dishowme, luego de que la Oficina de Seguridad de Productos y Normas del Reino Unido detectara niveles de cadmio superiores a los permitidos. El hallazgo encendió las alarmas sanitarias, ya que este metal está clasificado como cancerígeno de categoría 1 según estándares internacionales.

Según reportó Cien Radios, los anillos, de procedencia china y comercializados en paquetes de dos, fueron señalados como un “serio riesgo químico” por la entidad británica. En su informe advirtieron: “El contenido de cadmio supera los límites permitidos. Es perjudicial para la salud humana porque se acumula en el cuerpo, puede provocar cáncer y dañar órganos”.

Amazon retira de la venta anillos por temor a que generen cáncer

Si bien el hecho ocurrió en Reino Unido, la situación despertó alertas a nivel internacional por los productos que se pueden comprar en este tipo de plataformas y la repercusión que puede generar en la salud.

Respuesta de Amazon

Tras la notificación, Amazon eliminó de inmediato el artículo de su tienda online. Desde la empresa aclararon que no se trató de un retiro formal de producto, sino de la remoción del listado. Un vocero subrayó: “Exigimos que todos los productos en nuestra tienda cumplan las leyes y normativas vigentes. Contamos con herramientas para identificar y retirar artículos que no cumplen con los estándares de seguridad”.

El riesgo del cadmio: ¿puede producir cáncer?

Aunque su uso ha disminuido en artículos de consumo, el cadmio aún aparece en algunos procesos industriales. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido advierte que la exposición a este metal puede causar síntomas respiratorios y digestivos, y que la acumulación prolongada en el organismo incrementa el riesgo de daño renal, óseo y de cáncer.

Las autoridades remarcaron la importancia de que los consumidores eviten el contacto con objetos que contengan cadmio y destacaron la necesidad de reforzar los controles sobre productos de uso cotidiano.