Alerta por hantavirus en Buenos Aires: murió una mujer en Arrecifes y ya son cinco las víctimas

Arrecifes, ciudad cabecera del partido del mismo nombre en el interior de la provincia de Buenos Aires y ubicada a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, fue escenario de un nuevo fallecimiento por hantavirus. En el último mes, ya se contabilizan cinco muertes en territorio bonaerense vinculadas a esta enfermedad de alta letalidad.

La víctima fue una mujer de entre 30 y 40 años. Desde la Municipalidad de Arrecifes informaron que la paciente se presentó el domingo por la noche en la guardia del hospital local con cuadro febril. Ante esa situación, el equipo médico resolvió su internación, y el lunes se le realizaron estudios por síndromes inespecíficos. El martes, tras confirmarse el diagnóstico de hantavirus, se produjo su fallecimiento.

Hantavirus. Se transmite por roedores infectados (La Voz/Archivo).

Tras confirmarse el caso, se pusieron en marcha de forma inmediata los protocolos sanitarios correspondientes, con el inicio de las tareas de investigación epidemiológica, el monitoreo de contactos estrechos y la implementación de medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Preocupación por el avance de casos en Buenos Aires

Con este episodio, ya son cinco las muertes confirmadas por hantavirus en la provincia de Buenos Aires, en un escenario marcado por el incremento de casos a nivel nacional.

El primer fallecimiento se conoció a comienzos de enero y correspondió a un hombre de 59 años, oriundo de Chacabuco. Si bien había muerto en diciembre, el diagnóstico positivo de hantavirus se confirmó recién semanas después. Posteriormente, se registró otra muerte en Mar del Plata, donde la víctima fue un hombre de 33 años. Más tarde, el virus causó el fallecimiento de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles y, recientemente, el de una niña de 10 años en General Belgrano.