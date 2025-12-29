Murió una mujer en el Gran Rosario por hantavirus: cómo prevenir el contagio y qué recaudos tomar

La región se encuentra en alerta epidemiológica tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 40 años residente en Ibarlucea a causa de hantavirus. La paciente comenzó con un cuadro de fiebre y dolores musculares el pasado 23 de diciembre, lo que derivó en su internación inmediata en la unidad de terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. A pesar del esfuerzo médico, la mujer falleció dos días después de su ingreso, aunque la noticia fue oficializada por las autoridades sanitarias este lunes.

La investigación sobre el origen del contagio se divide en dos frentes. Por un lado, se detectó que la víctima había pasado unos días en una cabaña en Victoria, Entre Ríos; por otro, se realizan tareas de control en su localidad de origen para descartar un foco local. Esta situación ha generado un trabajo coordinado entre ambas provincias para relevar los ambientes donde la paciente pudo haber inhalado partículas microscópicas de orina o saliva de roedores infectados, vía principal de transmisión de esta enfermedad.

Pico estacional y vigilancia reforzada en la provincia

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que, con este caso, ya son 13 los positivos registrados en lo que va del 2025 sobre un total de 445 sospechas analizadas. El dato más preocupante para las autoridades es que el 90% de los contagios se concentran entre los meses de septiembre y abril, con un pico histórico entre noviembre y enero. Al no existir una vacuna ni un tratamiento médico específico, la prevención y la consulta rápida ante los primeros síntomas se vuelven herramientas vitales para evitar desenlaces fatales.

Hasta el momento, las tres muertes registradas en el año se distribuyen entre los departamentos Rosario y Capital, incluyendo a un menor de edad entre las víctimas anteriores. El reporte oficial indica que la mayoría de los infectados son hombres, aunque la reciente muerte de la vecina de Ibarlucea pone el foco en que nadie está exento si se entra en contacto con ambientes contaminados. Por este motivo, se ha reforzado el protocolo de notificación inmediata ante cualquier cuadro de síndrome febril agudo inespecífico.

Cómo prevenir el hantavirus

La cartera sanitaria insiste en que la población debe tener especial precaución al entrar en lugares que han permanecido cerrados por mucho tiempo, como galpones o casas de veraneo. La recomendación es ventilar los espacios al menos 30 minutos antes de ingresar y realizar la limpieza utilizando barbijos y una solución de agua con lavandina. Es fundamental evitar levantar polvo, ya que el virus ingresa al organismo principalmente a través de las vías respiratorias al barrer superficies secas donde hubo presencia de roedores.

Finalmente, se recordó que los síntomas iniciales: fiebre, cansancio y dolores musculares, suelen confundirse con otras afecciones, por lo que es clave informar al médico si se estuvo en zonas rurales o en contacto con posibles nidos de ratones. En un cierre de año marcado por este nuevo deceso, la prevención doméstica y el control de roedores en los alrededores de las viviendas aparecen como las únicas barreras efectivas para frenar el avance de esta enfermedad letal en la provincia.