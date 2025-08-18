Alerta por ciclogénesis en Argentina: tormentas fuertes en 6 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por ciclogénesis, un fenómeno que provocará tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en seis provincias argentinas. La situación climática podría generar complicaciones durante los próximos días en distintas regiones del país.

Qué es la ciclogénesis y por qué preocupa

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío choca con otra de aire cálido y húmedo. Este contraste provoca la rápida intensificación de un sistema de baja presión, generando:

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo

Tormentas eléctricas y caída de granizo

Ráfagas de viento que pueden superar los 50 km/h

Descenso abrupto de la presión atmosférica

En Argentina, suele registrarse en épocas de transición estacional y puede acumular en pocas horas la misma cantidad de agua que normalmente llueve en un mes.

Alerta por una nueva ciclogénesis con fuertes vientos y lluvias: qué es y cuándo arrasará en Buenos Aires.

Provincias bajo alerta y pronóstico del SMN

El SMN confirmó que la ciclogénesis afectará a:

Norte de Buenos Aires

Este de Córdoba

Centro y sur de Santa Fe

Sur de Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Buenos Aires: en la Capital Federal y el norte de la provincia ya se registraron lluvias intermitentes. Para el martes se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con riesgo de granizo en zonas puntuales.

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: rige alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se esperan chaparrones fuertes, abundante caída de agua en poco tiempo y actividad eléctrica.

Corrientes y Misiones: se anticipan tormentas severas, con lluvias intensas y ráfagas de viento. También se mantiene vigilancia en sectores de Formosa y el este de Chaco, aunque con menor impacto previsto.

Se esperan tormentas.

Recomendaciones ante la alerta

El SMN recomienda a la población:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de luz.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

La evolución de este sistema será monitoreada de forma constante, ya que la intensidad podría variar en las próximas horas.