Alerta por ciclogénesis en Argentina: tormentas fuertes en 6 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por ciclogénesis, un fenómeno que provocará tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en seis provincias argentinas. La situación climática podría generar complicaciones durante los próximos días en distintas regiones del país.
Qué es la ciclogénesis y por qué preocupa
La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío choca con otra de aire cálido y húmedo. Este contraste provoca la rápida intensificación de un sistema de baja presión, generando:
- Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo
- Tormentas eléctricas y caída de granizo
- Ráfagas de viento que pueden superar los 50 km/h
- Descenso abrupto de la presión atmosférica
En Argentina, suele registrarse en épocas de transición estacional y puede acumular en pocas horas la misma cantidad de agua que normalmente llueve en un mes.
Provincias bajo alerta y pronóstico del SMN
El SMN confirmó que la ciclogénesis afectará a:
- Norte de Buenos Aires
- Este de Córdoba
- Centro y sur de Santa Fe
- Sur de Entre Ríos
- Corrientes
- Misiones
Buenos Aires: en la Capital Federal y el norte de la provincia ya se registraron lluvias intermitentes. Para el martes se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con riesgo de granizo en zonas puntuales.
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: rige alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se esperan chaparrones fuertes, abundante caída de agua en poco tiempo y actividad eléctrica.
Corrientes y Misiones: se anticipan tormentas severas, con lluvias intensas y ráfagas de viento. También se mantiene vigilancia en sectores de Formosa y el este de Chaco, aunque con menor impacto previsto.
Recomendaciones ante la alerta
El SMN recomienda a la población:
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas.
- No refugiarse debajo de árboles ni postes de luz.
- Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
- Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.
La evolución de este sistema será monitoreada de forma constante, ya que la intensidad podría variar en las próximas horas.