Información General / Clima

Alerta por ciclogénesis en Argentina: tormentas fuertes en 6 provincias

Qué es este fenómeno climático que afectará a seis provincias del país en las próximas horas.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

18 de agosto de 2025,

Qué es la ciclogénesis.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por ciclogénesis, un fenómeno que provocará tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en seis provincias argentinas. La situación climática podría generar complicaciones durante los próximos días en distintas regiones del país.

Qué es la ciclogénesis y por qué preocupa

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío choca con otra de aire cálido y húmedo. Este contraste provoca la rápida intensificación de un sistema de baja presión, generando:

  • Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo
  • Tormentas eléctricas y caída de granizo
  • Ráfagas de viento que pueden superar los 50 km/h
  • Descenso abrupto de la presión atmosférica

En Argentina, suele registrarse en épocas de transición estacional y puede acumular en pocas horas la misma cantidad de agua que normalmente llueve en un mes.

Provincias bajo alerta y pronóstico del SMN

El SMN confirmó que la ciclogénesis afectará a:

  • Norte de Buenos Aires
  • Este de Córdoba
  • Centro y sur de Santa Fe
  • Sur de Entre Ríos
  • Corrientes
  • Misiones

Buenos Aires: en la Capital Federal y el norte de la provincia ya se registraron lluvias intermitentes. Para el martes se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con riesgo de granizo en zonas puntuales.

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: rige alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Se esperan chaparrones fuertes, abundante caída de agua en poco tiempo y actividad eléctrica.

Corrientes y Misiones: se anticipan tormentas severas, con lluvias intensas y ráfagas de viento. También se mantiene vigilancia en sectores de Formosa y el este de Chaco, aunque con menor impacto previsto.

Recomendaciones ante la alerta

El SMN recomienda a la población:

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles ni postes de luz.
  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

La evolución de este sistema será monitoreada de forma constante, ya que la intensidad podría variar en las próximas horas.

