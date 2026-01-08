Alerta máxima: una ciclogénesis “partiría el cielo” y traería un diluvio a gran parte del país

El inicio de 2026 en Argentina, que había comenzado con temperaturas cálidas y estabilidad, estaría enfrentando un cambio drástico en el tiempo. Según lo que difundió El Cronista, de acuerdo a los modelos meteorológicos, nos encontraríamos en medio del desarrollo de una ciclogénesis de alto impacto, un fenómeno que centraría su fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas costeras, pero que afectaría a múltiples regiones.

Este evento podría convertirse en la primera gran alerta meteorológica del año.

Fuerte temporal en el Amba: evacuados, vuelos suspendidos y usuarios sin luz. (Gentileza Clarín)

¿Dónde golpearían las tormentas?

Si bien las precipitaciones habrían comenzado ayer miércoles, para la jornada de hoy, jueves 8 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaría que la inestabilidad se extendería a una vasta zona del territorio nacional.

Las provincias que recibirían lluvias y tormentas durante el día de hoy serían:

Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca

Sur de Santiago del Estero, La Rioja y San Juan

Córdoba, Corrientes y Entre Ríos

Mendoza y La Pampa

Este de Río Negro y este de Chubut

Qué es la ciclogénesis y por qué generaría preocupación

Según el análisis de Meteored Argentina, esta situación se debería a un proceso de formación o profundización rápida de un centro de bajas presiones. El paso de un sistema de baja presión por niveles medios y altos sobre el centro del país favorecería la creación de un ciclón extratropical profundo cerca del Río de la Plata.

Este fenómeno traería consecuencias que irían más allá de la lluvia común:

Lluvias persistentes y copiosas .

Vientos sostenidos del sudeste con ráfagas fuertes .

Una posible crecida significativa del río, similar a una fuerte Sudestada, lo que implicaría riesgo de anegamientos e inundaciones costeras.

Cómo seguiría el tiempo el viernes

El mal tiempo no terminaría hoy. Para mañana viernes, el sistema continuaría generando inestabilidad, afectando principalmente a Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan y el norte de Mendoza.

Alerta por una nueva ciclogénesis con fuertes vientos y lluvias: qué es y cuándo arrasará en Buenos Aires.

Recomendaciones clave para protegerse

Ante la posibilidad de vientos fuertes y acumulación de agua, se recomendaría seguir estas pautas de seguridad:

Evitar zonas bajas y costeras, especialmente quienes residan cerca del Río de la Plata. No sacar la basura ni dejar objetos sueltos en balcones o patios que el viento pudiera arrastrar.

Se aconsejaría mantenerse informado mediante las actualizaciones del SMN y portales especializados.