Alerta en Buenos Aires por el barigüí: la “mosca negra” que muerde y genera alergias

En los últimos días, se lanzó una alerta sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia por la aparición del barigüí, también conocido como mosca negra. Este insecto se diferencia de los mosquitos porque muerde en lugar de picar, usando pequeñas garras para cortar la piel y alimentarse de la sangre.

Según los especialistas, la presencia del barigüí se intensifica tras las lluvias y en zonas con corrientes de agua, como ríos y arroyos, donde el insecto se reproduce con mayor facilidad.

Imagen ilustrativa.

Cómo actúa la mordida del barigüí

La mordida provoca dolor, enrojecimiento, hinchazón y picazón intensa. En algunos casos puede generar reacciones alérgicas, que incluyen inflamación, fiebre o ardor en la piel. Además, las heridas suelen dejar manchas rojas y costras que tardan en desaparecer.

Recomendaciones para evitar complicaciones:

No rascarse para prevenir infecciones.

Lavar la zona con agua y jabón.

Aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación.

Usar cremas calmantes o antihistamínicas.

Consultar a un médico ante cualquier reacción alérgica importante.

Por qué hay más moscas negras este verano

El entomólogo Guillermo Tarelli explicó que estas moscas “están permanentemente en el ambiente”, pero las lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos y arroyos favorecieron su reproducción.

El especialista agregó que controlar al insecto adulto es complicado, ya que las larvas se encuentran en ríos con mucho caudal y el impacto de fumigaciones sobre los adultos es limitado.

Cómo protegerse del barigüí

Evitar acercarse a zonas con corrientes de agua en horas de alta actividad de insectos.

Usar ropa que cubra brazos y piernas.

Mantener los espacios exteriores limpios y secos siempre que sea posible.

Con estas precauciones, es posible reducir el riesgo de mordeduras y cuidar la piel durante esta temporada.