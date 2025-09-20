Alergia en primavera: síntomas, causas y consejos para aliviarla

La llegada de la primavera trae días más largos, flores y aire fresco, pero para muchas personas también significa estornudos, picazón de ojos y congestión.

En Argentina, miles de personas sufren cada año de rinitis alérgica estacional, más conocida como alergia al polen. En Vía País te contamos qué la provoca, cómo reconocer los síntomas y qué medidas simples pueden ayudarte a sentirte mejor.

El cambio climático y la contaminación están provocando que las alergias, antes estacionales, se prolonguen durante todo el año, haciendo clave la prevención y el seguimiento médico. (Freepik)

Qué es la alergia primaveral y por qué aparece

La alergia de primavera, o polinosis, ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada al polen de árboles, pastos y flores que circula en el aire. En esta época, el viento transporta granos microscópicos que, al ser inhalados, pueden desencadenar reacciones en personas sensibles.

Síntomas más frecuentes

Reconocer los signos de la alergia permite actuar a tiempo.Los más comunes son:

Estornudos repetidos

Congestión o goteo nasal

Picazón en nariz, garganta u ojos

Ojos llorosos o rojos

Tos seca o silbidos al respirar

Si los síntomas persisten varios días o se combinan con fiebre, es importante consultar a un médico para descartar otras afecciones.

El polen de las plantas, los ácaros del polvo, ciertos alimentos y hasta medicamentos pueden producir alergias.

Medidas de prevención en casa y al aire libre

Aunque no se puede evitar el polen, sí es posible reducir el contacto:

Ventilar en horarios de menor polen (temprano a la mañana o de noche).

Mantener ventanas cerradas en días de viento.

Cambiarse de ropa y ducharse al llegar a casa para eliminar restos de polen.

Usar anteojos de sol y mascarilla en exteriores durante picos de polinización.

Aspirar con filtro HEPA y limpiar superficies con paño húmedo.

Tratamientos y alivio

Los especialistas suelen indicar:

Antihistamínicos de venta libre o recetados.

Aerosoles nasales con corticoides para reducir la inflamación.

Vacunas antialérgicas (inmunoterapia) en casos crónicos.

Nunca automedicarse sin orientación médica, especialmente en niños.

Cuándo consultar a un profesional

Si los síntomas son intensos, dificultan el sueño o provocan silbidos en el pecho, se recomienda una consulta con un alergólogo o médico clínico. Un diagnóstico preciso permite iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones.