Alarmante brote de Sarampión y preocupación por los resultados de la campaña de vacunación

El brote de sarampión en Argentina sigue en ascenso y genera creciente preocupación en el sistema de salud. A un mes del inicio de la campaña nacional de refuerzo, el avance de la vacunación es mínimo: sólo el 10% de la población objetivo recibió la dosis correspondiente, según datos oficiales.

Mientras tanto, ya se confirmaron 26 casos en todo el país, con una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): 15 casos en la provincia de Buenos Aires, 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y uno en San Luis, correspondiente a una beba que aún no había recibido la vacuna por su edad y con antecedentes de viaje a México.

Pero la preocupación no se limita a los casos confirmados. Más de 1.500 notificaciones sospechosas están siendo analizadas por las autoridades sanitarias. Para esta época del año, el número promedio de notificaciones esperables es de 320, lo que indica un aumento exponencial que enciende todas las alarmas.

Notificaciones muy por encima de lo esperado

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la situación en Buenos Aires y CABA es crítica. En la provincia de Buenos Aires, donde se esperaban 124 notificaciones para esta altura del año, ya se registraron 866. En CABA, el número asciende a 380, cuando lo habitual sería solo 21. Ambos distritos superaron incluso el número de notificaciones estimadas para todo el año.

SARAMPIÓN. Detectaron en Buenos Aires el primer caso autóctono (La Voz/Archivo).

Otras provincias en alerta

Además de San Luis, otras 13 provincias también muestran cifras preocupantes. En Jujuy, por ejemplo, se registraron 23 notificaciones (cuando lo esperable era 5), mientras que en Mendoza se contabilizaron 36 casos sospechosos frente a un promedio histórico de 14 para este período.

Las autoridades sanitarias advierten que la baja cobertura de vacunación representa un riesgo elevado, no solo para quienes no han sido inmunizados, sino también para aquellas personas con inmunocompromiso. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y, aunque puede prevenirse con una vacuna segura y gratuita, su propagación puede ser rápida si no se toman medidas urgentes.

“La campaña viene mal”, admiten desde el Ministerio

Desde el Ministerio de Salud reconocen que la campaña de vacunación “viene mal” y apelan a reforzar las acciones de concientización. Especialistas subrayan la importancia de que los niños y niñas reciban sus dosis en tiempo y forma, y llaman a los adultos a revisar su esquema de vacunación, especialmente si van a viajar.