Aerolíneas Argentinas ofrece trabajo: cuáles son los requisitos y cómo postularse

La compañía líder en el mercado aerocomercial argentino abrió vacante para piloto de Buenos Aires. Requisitos, cómo postularse y en dónde.

17 de diciembre de 2025,

En épocas donde el mercado laboral no suele tener movimientos abruptos, Aerolíneas Argentinas lanzó una oferta de trabajo en su cuenta de LinkedIn para un importante puesto con gran responsabilidad. Actualmente, es la única oferta de empleo que tienen y está orientada a pilotos que residan en la provincia de Buenos Aires.

Requisitos para postularse como piloto de Aerolíneas Argentinas

En la oferta, la compañía publicó los requisitos que necesitan los candidatos para que su postulación sea tenida en cuenta.

  • Nacionalidad: argentino o naturalizado.
  • Edad: Hasta 40 años
  • Estudios secundarios completos. Terciario/Universitarios preferentemente
  • Pasaporte Vigente
  • Dominio de Idioma Inglés. Nivel Upper Intermediate.
  • Acreditar nivel inglés OACI 4 Operacional o superior.
  • Licencia de Piloto Comercial 1ra. Clase
  • Certificado de Operador Radiotelefonista Restringido
  • Certificación Médico Aeronáutica (CMA) Clase I sin dispensa
  • Experiencia mínima de vuelo foliada 900 Horas dentro de las cuales se deben acreditar 500 horas de vuelo como piloto al mando (PIC), 100 horas de travesía como piloto al mando y 25 horas de vuelo en avión multimotor.
  • Registrar actividad de vuelo en los últimos 90 días.
  • Certificado de antecedentes penales.
Hasta cuando se puede realizar la postulación al trabajo de Aerolíneas Argentinas

En la misma publicación, la empresa deja en claro que los interesados podrán enviar su inscripción hasta el 31 de diciembre de 2025 en esa misma búsqueda.

Cómo postularse al trabajo de Aerolíneas Argentinas: paso a paso

