Adiós a la VTV: estos son los vehículos que no necesitan hacer la revisión en enero 2026 en CABA

Quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante el primer mes del año y tengan los autos a continuación deberán estar atentos a las excepciones determinadas por el Gobierno porteño.

Cuáles son las pruebas realizadas en la VTV

El trámite es obligatorio y debe realizarse anualmente para circular con la garantía de que el auto está en condiciones y que no se presenta como un riesgo para sí mismo o el resto. No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la lista de quienes no deberán hacer la revisión durante 2026.

De esta manera, la gestión de Jorge Macri redefinió qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados, a fin de reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje.

Qué autos quedan exentos de la VTV en enero de 2026

El Gobierno de la CABA indicó que quienes cumplan con estos requisitos no deben hacer la VTV:

Vehículos 0 kilómetros hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.

Motos 0 kilómetros antes del cuarto año de antigüedad.

Los autos y motos cuya antigüedad sea de entre 4 y 7 años, tengan menos de 84.000 kilómetros y deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima revisión será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros recorridos, la vigencia será de hasta 1 año.

Quiénes no deben pagar la VTV

En la Ciudad de Buenos Aires, jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires estarán exentas de abonar el trámite.

Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.

Cabe mencionar que si bien están exentos del pago, deben realizar la VTV ya que es un trámite obligatorio para garantizar la correcta circulación de los vehículos.

Cuánto cuesta la VTC en CABA