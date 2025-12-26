Wanda, tercera en el ranking nacional de alcoholemias más altas detectadas en Nochebuena.

Durante los controles realizados en Nochebuena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó un total de 97 conductores alcoholizados en distintos operativos de fiscalización llevados adelante en todo el país.

En ese contexto, la localidad misionera de Wanda se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional de alcoholemias más altas, con un registro de 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informó la ANSV, los operativos se desarrollaron en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, un período caracterizado por el aumento del tránsito vehicular. En total, se controlaron 5.220 vehículos, se labraron 163 actas de infracción y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos en los que se detectó alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

El registro más alto se produjo en Caucete, San Juan, donde un conductor arrojó 1,83 g/l, seguido por un caso en Gualeguaychú, Entre Ríos, con 1,66 g/l. En tercer lugar se ubicó Wanda, Misiones, con 1,57 g/l, por encima de Bariloche, Río Negro, con 1,49 g/l, y Las Grutas, también en Río Negro, con 1,47 g/l.

Desde el organismo nacional destacaron que los controles de alcoholemia forman parte de las acciones permanentes destinadas a reducir la siniestralidad vial y prevenir hechos graves antes de que ocurran. Asimismo, confirmaron que los operativos se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.