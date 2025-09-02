Vía Iguazú / Obras

Wanda inicia la transformación de la ex terminal de ómnibus en un campus estudiantil

El edificio será refaccionado para albergar un espacio de coworking, un buffet, un auditorio y dependencias destinadas a la juventud, con el objetivo de inaugurarlo en el ciclo lectivo 2026.

Jimena Leguizamón
2 de septiembre de 2025,

En la localidad de Wanda comenzaron los trabajos de puesta en valor del edificio que pertenecía a la antigua terminal de ómnibus, con el propósito de convertirlo en un campus estudiantil orientado a los jóvenes. El proyecto contempla la creación de un espacio de coworking, un buffet, un auditorio, una sala de trabajo y la instalación de la Dirección de la Juventud.

La inversión, financiada íntegramente con recursos municipales, apunta a reutilizar la infraestructura existente y acondicionarla para brindar un lugar de encuentro, estudio y servicios a estudiantes de la localidad y de municipios cercanos.

El nuevo espacio busca responder a la demanda de alumnos de colegios con jornada extendida y de aquellos que deben permanecer en la ciudad entre turnos. En el entorno ya funcionan comercios, servicios de transporte y taxis, lo que facilitará la integración del futuro campus con la vida urbana.

La meta es que el espacio renovado pueda estar disponible para el ciclo lectivo 2026.

Fuente: El Territorio

