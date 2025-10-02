Vía Iguazú / Cáncer de mama

Wanda impulsa el Mes Rosa con mamografías gratuitas y una jornada de concientización

La iniciativa “Tetitas Sanas” ofrece estudios preventivos sin costo para mujeres que cumplen años en octubre, mientras que el 18 se realizará una actividad especial con controles médicos, caminata, ciclismo y charlas.

2 de octubre de 2025

En el marco del Mes Rosa, la localidad de Wanda mantiene activa la campaña “Tetitas Sanas”, destinada a promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La propuesta ofrece a todas las mujeres que cumplen años en octubre la posibilidad de acceder a una mamografía gratuita en el Hospital de Puerto Iguazú, con traslado coordinado por la entidad Alas Rosas.

Los estudios se realizan el último viernes de cada mes y las interesadas pueden inscribirse en el CIC de Wanda, en el barrio Nueva Argentina.

Además, el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una jornada especial bajo el lema “Amarse es cuidarse”, que incluirá actividades de concientización y autocuidado. La programación se iniciará a las 7:00 en el Polideportivo Municipal Fitti Kruse, donde el camión sanitario “Sí Mujer” brindará atención ginecológica, PAP, colocación y recambio de DIU hormonal, implantes, parches mamarios, controles de enfermería, peso, talla y glucemia, además de consultas con psicología y nutrición.

A las 7:30 se realizará una caminata simbólica hasta el Monumento a la Madre y a las 8:00 comenzarán los recorridos de 5 km para caminantes y de 10K y 20K para ciclistas. La jornada continuará con charlas de concientización a las 10:00, entrega de certificados a crocheteras a las 10:40 y finalizará con el sorteo de 10 kits deportivos y 4 bicicletas rodado 29 a las 11:00.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Wanda junto con la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de fomentar la prevención, el autocuidado y el bienestar de las mujeres de la región.

Fuente: El Territorio

