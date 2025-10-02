Wanda impulsa el Mes Rosa con mamografías gratuitas y una jornada de concientización.

En el marco del Mes Rosa, la localidad de Wanda mantiene activa la campaña “Tetitas Sanas”, destinada a promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La propuesta ofrece a todas las mujeres que cumplen años en octubre la posibilidad de acceder a una mamografía gratuita en el Hospital de Puerto Iguazú, con traslado coordinado por la entidad Alas Rosas.

Los estudios se realizan el último viernes de cada mes y las interesadas pueden inscribirse en el CIC de Wanda, en el barrio Nueva Argentina.

Además, el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una jornada especial bajo el lema “Amarse es cuidarse”, que incluirá actividades de concientización y autocuidado. La programación se iniciará a las 7:00 en el Polideportivo Municipal Fitti Kruse, donde el camión sanitario “Sí Mujer” brindará atención ginecológica, PAP, colocación y recambio de DIU hormonal, implantes, parches mamarios, controles de enfermería, peso, talla y glucemia, además de consultas con psicología y nutrición.

A las 7:30 se realizará una caminata simbólica hasta el Monumento a la Madre y a las 8:00 comenzarán los recorridos de 5 km para caminantes y de 10K y 20K para ciclistas. La jornada continuará con charlas de concientización a las 10:00, entrega de certificados a crocheteras a las 10:40 y finalizará con el sorteo de 10 kits deportivos y 4 bicicletas rodado 29 a las 11:00.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Wanda junto con la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de fomentar la prevención, el autocuidado y el bienestar de las mujeres de la región.

Fuente: El Territorio