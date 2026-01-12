Wanda cobrará desde febrero una Tasa Eco Turística a visitantes de las minas.

A partir de febrero, la Municipalidad de Wanda comenzará a implementar el cobro de una Tasa Eco Turística a los visitantes que ingresen a las minas de piedras preciosas de la ciudad. La medida busca que parte del importante movimiento turístico que generan estos atractivos se traduzca en beneficios concretos para la comunidad, a través de obras de infraestructura, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a actividades culturales.

Desde la comuna informaron que la tasa fue pensada como una herramienta para acompañar el crecimiento turístico de Wanda y generar recursos que impacten tanto en los vecinos como en los visitantes y empresarios del sector. En ese sentido, remarcaron que, por primera vez en muchos años, el municipio comenzará a recibir de manera directa los beneficios económicos derivados del turismo minero.

El cobro se realizará en el ingreso a los establecimientos mineros y el monto será mínimo, definido según el tipo de transporte utilizado por los turistas. La tasa se calculará en Unidades Fijas (UF) y estará a cargo del personal municipal de Fiscalización y Tránsito, de acuerdo a lo precisado oficialmente.

Los fondos recaudados serán destinados al mantenimiento de espacios públicos y a la mejora de la infraestructura turística de la ciudad. Entre las obras previstas se incluyen la instalación de nuevas luminarias, la construcción de veredas y la mejora de caminos accesibles. Además, se conformará un fondo especial para el financiamiento de eventos locales, como la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y posicionamiento en el calendario provincial.

La implementación de la Tasa Eco Turística cuenta con respaldo legal a través de una ordenanza municipal aprobada en noviembre de 2025, que estableció el marco normativo para su aplicación en el municipio.