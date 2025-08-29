Vuelven las castraciones de mascotas en Puerto Iguazú.

La ciudad de Puerto Iguazú volverá a contar con turnos para castraciones de mascotas a partir del próximo 1 de septiembre, según confirmó el Departamento de Zoonosis municipal. La reanudación llega luego de casi cinco meses de suspensión, en un contexto de creciente demanda por parte de vecinos y organizaciones que alertaban sobre el aumento de animales en situación de calle.

La última entrega de turnos había tenido lugar el 25 de marzo, cuando el quirófano móvil se instaló en el barrio 1º de Mayo. Sin embargo, el 6 de junio, la dependencia informó la suspensión momentánea de las cirugías por un proceso de reordenamiento interno.

Durante este tiempo, se continuó brindando atención veterinaria primaria en la sede de Zoonosis, ubicada en calle Los Tordos dentro del Corralón Municipal, donde se aplican vacunas y se realizan tratamientos de desparasitación. El servicio funciona de lunes a viernes, de 7 a 9.30 horas, por orden de llegada.

Con la reactivación de las castraciones, el municipio busca dar cumplimiento a la Ordenanza de Tenencia Responsable, sancionada en 2017, y responder a una demanda que había generado preocupación en la comunidad.

Fuente: El Territorio