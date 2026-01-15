Vía Iguazú / Agua Potable

Vecinos de Puerto Iguazú reclaman facturación doble de IMAS pese a no contar con agua de red

Denuncian boletas superiores a los 100 mil pesos por domicilio y convocaron a una protesta frente al organismo para exigir la regularización del servicio.

Jimena Leguizamón

15 de enero de 2026,

Vecinos del barrio Las Orquídeas de Puerto Iguazú, realizaron ayer por la tarde una reunión de urgencia en la plaza del barrio para coordinar un reclamo colectivo contra el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS). La medida se tomó tras la entrega de facturas duplicadas por domicilio, con montos que superan los 100 mil pesos, a pesar de que en la zona no cuentan con servicio de agua de red.

Según manifestaron los residentes, cada terreno recibió dos boletas a nombre de distintas personas, con cuentas separadas correspondientes al mismo período. La situación también afecta a emprendimientos hoteleros del barrio, que habrían recibido facturación doble con montos que superan los 250 mil pesos.

La indignación creció al conocerse que las facturas fueron entregadas ya vencidas y sin explicaciones claras. Vecinos indicaron que intentaron realizar reclamos en las oficinas de IMAS en Iguazú, pero en muchos casos no fueron atendidos ni obtuvieron respuestas. Durante la jornada, funcionarios del organismo provenientes de Posadas se hicieron presentes para escuchar los planteos, aunque sin brindar soluciones concretas.

Según trascendió, en 2022 se inició un proceso de regularización del servicio de agua potable en el barrio, que incluyó un relevamiento de la zona y la creación de cuentas para futuros usuarios. Sin embargo, al no concretarse la provisión del servicio, esas cuentas habrían quedado congeladas. Un segundo relevamiento realizado el año pasado habría generado la duplicación de usuarios, aunque no existe justificación para exigir el pago de un servicio que no se presta.

En asamblea, los vecinos resolvieron movilizarse este jueves 15 de enero frente a las oficinas de IMAS para exigir respuestas, la corrección de las cuentas y una solución definitiva a la provisión de agua potable en el barrio, donde residen aproximadamente 460 familias.

Fuente: El Territorio

