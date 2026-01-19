Vecino de las 2000 Hectáreas iniciará una huelga de hambre frente al municipio de Iguazú.

Un vecino del barrio 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú anunció que iniciará una huelga de hambre frente al edificio municipal como medida de protesta ante la falta de respuestas a un reclamo presentado días atrás. La acción está prevista para el lunes 19 de enero a partir de las 8:00 horas.

La iniciativa fue impulsada por Ulises Lespade, quien informó públicamente su decisión luego de no recibir contestación ni contacto oficial tras haber presentado una nota el viernes pasado ante el municipio. La medida busca visibilizar una serie de problemáticas que, según indicó, afectan de manera directa a los vecinos del sector.

La protesta se desarrollará de manera pacífica y abierta a la comunidad, con participación voluntaria de quienes deseen acompañar el reclamo. Entre los principales puntos señalados se encuentran el deterioro de las calles y las deficiencias en el servicio de recolección de residuos en el barrio 2000 Hectáreas.

Desde el entorno del reclamo remarcan que estas condiciones impactan en la calidad de vida de los residentes y también en la imagen de la ciudad, teniendo en cuenta el perfil turístico de Iguazú. El inicio de la medida se da a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales.