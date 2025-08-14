Una remisera fue atacada con un cuchillo por un pasajero en Puerto Iguazú.

Una remisera de 41 años denunció un preocupante hecho en la localidad de Puerto Iguazú. Según indicó a la policía, un hombre que viajaba en el asiento trasero sorprendió a la trabajadora con un cuchillo, causándole una herida que afortunadamente no revistió gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 de ayer miércoles, cuando realizaba un traslado en la zona conocida como 600 Hectáreas. La mujer logró pedir ayuda en un hotel cercano y fue asistida en el hospital local.

Tras el ataque, el agresor huyó a pie tras arrojarse del vehículo en movimiento.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos de la Unidad Regional V desplegaron un operativo que culminó cerca de las 3:15 con la aprehensión de Francisco B., de 42 años, en la misma zona. En el marco de la investigación, personal de la Seccional Segunda secuestró una motocicleta que pertenecería al detenido.