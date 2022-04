Una joven de 26 años de edad denunció anoche en la Comisaría de la Mujer, un ataque que sufrió al salir de su trabajo en pleno centro de la ciudad de Puerto Iguazú.

Según la denuncia realizada, la esposa, suegra y hermana de un efectivo policial que estaba presente en el lugar, intentaron atraparla y meterla en un automóvil contra su voluntad. La joven tiene una orden de restricción y el policía no podía acercarse a ella desde hace varios meses.

Este intento de secuestro no es un hecho aislado, la joven ya había denunciado al efectivo policial de nombre Nicolás V. por hostigamiento. Según su relato, en varias oportunidades la acosó en la vía pública y amenazó por conflictos familiares. “Hoy tengo más miedo que antes, no sé si hoy al salir de mi trabajo me van a volver a atacar”, manifestó.

El conflicto comenzó el pasado 18 de marzo del 2021 cuando la joven Antonella F. se hizo presente en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú para denunciar un hecho de violencia contra su integridad y repetidas amenazas de muerte por parte de un efectivo de la Policía de Misiones, a quien identificó como Nicolás V., quien prestaría servicio en la Seccional Segunda. Y quien, según sus dichos, la golpeó brutalmente, la insultó y la amenazó que si lo denunciaba la iba a matar.

En ese momento, la joven realizó declaraciones donde contó que el primer hecho de violencia se habría registrado el 17 de marzo en una vivienda ubicada en el barrio 25 de Mayo, propiedad de su pareja, Gastón López. El conflicto se dio en el marco de la disputa por la propiedad que el efectivo habría vendido a un tercero.

La joven realizó varias denuncias en la fiscalía donde le aseguraron que el efectivo no la volvería a molestar, no obstante el hostigamiento continúa y ayer se registró un hecho de violencia.

Una joven denunció un ataque por parte de un efectivo policial. Foto: Policía de Misiones

Fuente: El Territorio