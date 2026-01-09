Un pedido de matrimonio sorprendió a turistas en las Cataratas del Iguazú

El gesto ocurrió frente a una de las vistas más impactantes del área, cuando el protagonista se arrodilló ante la mirada atenta de turistas que, al advertir lo que sucedía, se detuvieron para acompañar el momento. La escena se multiplicó en aplausos, sonrisas y teléfonos celulares registrando cada segundo.

La respuesta afirmativa no tardó en llegar y fue celebrada con entusiasmo por quienes, sin conocerse, compartieron la alegría del instante. Durante unos minutos, el entorno natural y el público ocasional se transformaron en parte activa de una propuesta que quedó grabada en la memoria de todos.

El episodio volvió a poner en evidencia que este destino emblemático no solo deslumbra por su imponencia paisajística, sino que también se consolida como un escenario elegido para acontecimientos personales significativos, donde el amor encuentra un marco difícil de igualar.