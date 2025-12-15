Tragedia vial en Wanda: una mujer murió y detuvieron a un conductor alcoholizado.

Un violento siniestro vial ocurrido ayer domingo por la mañana en la rotonda que une las rutas nacional 12 y provincial 19, en jurisdicción de la localidad misionera de Wanda, dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años, seis personas heridas y la detención de uno de los conductores, quien manejaba bajo los efectos del alcohol.

Según informó la Unidad Regional V, el hecho se produjo alrededor de las 8.20, cuando un automóvil Hyundai que circulaba de sur a norte colisionó con un Citroën C4 que se desplazaba en sentido contrario, presuntamente en contramano. Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones de distinta consideración.

El Hyundai era conducido por Alfredo P., de 50 años, quien viajaba acompañado por Américo O., de 72, Victoria Esquivel, de 60 años, y dos menores de 9 y 10 años. Por su parte, el Citroën C4 era guiado por Facundo Nazaret R., de 25 años, acompañado por Mauro Iván C., de 26.

Tras el choque, los heridos fueron trasladados al hospital local. Allí se constató que el conductor del Hyundai, uno de sus acompañantes, los dos menores y los ocupantes del Citroën presentaban lesiones leves. En tanto, Victoria Esquivel sufrió heridas de gravedad y permaneció internada con riesgo de vida.

Horas más tarde, cerca de las 13.40, el médico policial confirmó el fallecimiento de la mujer como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro.

En el marco de la investigación, personal policial realizó los test de alcoholemia correspondientes. El examen arrojó resultado negativo para el conductor del Hyundai, mientras que el conductor del Citroën dio positivo, con un registro de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la detención del conductor del Citroën C4, el secuestro de ambos vehículos y la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares, mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades del hecho.