Secuestraron más de 10 kilos de marihuana en un operativo nocturno en Iguazú.

En el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina secuestró más de 10 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la zona conocida como 600 Hectáreas, un sector de densa vegetación y cercanía con la frontera internacional, en la ciudad de Puerto Iguazú.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la noche del miércoles 21 de enero, cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú realizaban patrullajes preventivos en una de las áreas más sensibles de la ciudad. En ese contexto, los uniformados advirtieron la aparición de una motocicleta con dos ocupantes que emergió desde un sendero selvático y se desplazó a gran velocidad, perdiéndose entre las calles internas del sector.

Ante la maniobra sospechosa, el personal ingresó de inmediato a la zona boscosa. Ya dentro del monte y con escasa visibilidad, los efectivos escucharon voces ocultas entre la vegetación. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga y lograron evadir a los agentes internándose en la espesura.

Frente a la posibilidad de un cruce ilegal hacia el país vecino, se montó un cerrojo perimetral y se llevó adelante un intenso rastrillaje en el área. Como resultado del operativo, se hallaron siete paquetes tipo “ladrillo” que contenían marihuana, con un peso total superior a los 10 kilogramos y un valor estimado en más de 24 millones de pesos, que habrían sido descartados durante la huida.

Con intervención de la Justicia Federal, la sustancia fue secuestrada y trasladada a sede policial, iniciándose actuaciones por infracción a la Ley 23.737. La investigación continúa para identificar y localizar a los responsables del hecho.