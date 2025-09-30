Vía Iguazú / Gendarmería Nacional

Secuestran ketamina valuada en más de $64 millones en Puerto Iguazú

El hallazgo se produjo en una mochila abandonada en la zona de frontera. La droga estaba distribuida en 96 frascos con la inscripción “KETAGAL”.

Jimena Leguizamón
30 de septiembre de 2025,

Gendarmería Nacional incautó un cargamento de ketamina en un operativo realizado en la zona de frontera de Puerto Iguazú. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 13, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal y del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico.

Durante tareas de patrullaje en un barrio lindante con el límite internacional, los uniformados detectaron una mochila abandonada que contenía 96 cajas con frascos identificados como “KETAGAL”. Tras realizar pruebas químicas, se confirmó que se trataba de ketamina, con un total de 4.800 mililitros.

La Justicia Federal de Puerto Iguazú dispuso el secuestro definitivo de la sustancia, cuyo valor fue estimado en 64.800.000 pesos en el mercado ilegal.

