San Antonio: unos 2.000 vecinos cruzan a diario a Brasil para trabajar ante la falta de obras y oportunidades en Argentina.

Cerca de 2.000 habitantes de San Antonio cruzan diariamente la frontera hacia Brasil para trabajar, según informó el intendente Fausto Rojas. La cifra refleja la fuerte dependencia laboral que la localidad mantiene con el municipio vecino de Santo Antônio do Sudoeste, donde las industrias —principalmente textiles— concentran la mayor parte de la oferta de empleo.

Rojas señaló que la migración diaria responde a la falta de oportunidades en Argentina y, especialmente, a la paralización de la obra pública en los últimos dos años. “Antes salían puentes, viviendas, cordón cuneta”, recordó, y explicó que la suspensión de inversiones nacionales afecta directamente la posibilidad de generar trabajo local, dejando sin alternativas a cientos de familias.

En este contexto, los principales factores que atraen a los trabajadores hacia Brasil son la disponibilidad de empleo y una mejora salarial significativa. La industria del país vecino funciona como sostén económico para los sanantoniences, que encuentran allí un ingreso más estable en medio del estancamiento productivo local.

El jefe comunal reconoció que su gestión mantuvo una administración austera, lo que permitió conservar cierto equilibrio financiero, aunque admitió que el pago del aguinaldo y otros compromisos se tornan “complicados” en el escenario actual.

Rojas también cuestionó la falta de apoyo del Gobierno Nacional y aseguró que municipios de frontera como San Antonio quedan fuera de las prioridades centrales. “San Antonio no existe para la Nación”, expresó, al remarcar la necesidad urgente de reactivar obras públicas como puentes, pozos perforados y viviendas rurales, además de resolver problemas estructurales vinculados al suministro energético.

Aunque manifestó su intención de mantener una mirada optimista, el intendente admitió que no ve un panorama alentador para el 2026 si no se produce un cambio en las políticas de inversión. Para San Antonio, la recuperación económica sigue atada a la vuelta de la obra pública y a la posibilidad de generar empleo local que reduzca la dependencia con Brasil.