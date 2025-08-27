Ronda de tragos terminó con un detenido y un hombre hospitalizado en Andresito.

Una violenta discusión en el marco de una ronda de tragos terminó anoche con un hombre hospitalizado y otro detenido en la localidad de Comandante Andresito.

Según trascendió, el hecho se registró cerca de las 19:45 en una vivienda del barrio 20 de Junio. Allí, Pedro B. (64) mantuvo una fuerte pelea con su compañero Horacio V. (33), en la cual este último lo habría agredido primero con golpes de puño. En respuesta, el hombre mayor tomó un cuchillo y lo atacó, provocándole varias heridas cortantes.

El médico policial que asistió a la víctima constató que presentaba aliento etílico y lesiones en el labio superior, el pómulo izquierdo y el cuello, por lo que fue derivado al hospital local.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Andresito, personal de Criminalística y el bioquímico policial, quienes secuestraron un cuchillo de tamaño mediano que habría sido utilizado en la agresión.

Por orden del Juzgado interviniente, el acusado fue demorado y notificado de la causa por “lesiones”, quedando a disposición de la Justicia.