Rescatan a tres perros y un caballo tras denuncias de abandono en Iguazú.

Durante la tarde de ayer miércoles, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de Puerto Iguazú realizaron un operativo en una vivienda del barrio Primavera, por orden del Juzgado de Instrucción N° 3, tras una denuncia por abandono de animales.

Al ingresar al domicilio, los policías constataron que tres perros de distintas razas se encontraban en malas condiciones de cuidado. La propietaria fue notificada por la causa iniciada en su contra. Con el acompañamiento de la asociación protectora de animales Patas a la Obra, los canes fueron trasladados para recibir atención y permanecer bajo resguardo.

En un procedimiento aparte, personal de la Comisaría Seccional Segunda URV intervino para resguardar un caballo que se encontraba suelto cerca de la avenida República Argentina. Tras varias averiguaciones, lograron ubicar al propietario en el barrio Belén y se labró un acta por las circunstancias constatadas.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar casos de maltrato o abandono animal y destacaron la colaboración entre fuerzas de seguridad y organizaciones civiles para garantizar el bienestar de los animales.