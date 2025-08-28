Vía Iguazú / Ministerio de Salud

Realizarán una charla sobre salud integral para adolescentes en Puerto Iguazú

El Ministerio de Salud Pública y el Hospital Modular Turístico organizan una jornada informativa en la BOP N°111 Tekoa Fortín Mbororé.

28 de agosto de 2025

Este jueves 28 de agosto, a las 16 horas, se realizará en la Escuela BOP N°111 EIB Tekoa Fortín Mbororé de Puerto Iguazú una charla en el marco del Programa de Prevención y Promoción de la Salud Integral Adolescente.

La actividad está dirigida principalmente a jóvenes y busca brindar información y herramientas para la adopción de hábitos saludables y la prevención de riesgos.

Entre los ejes a desarrollar se encuentran el consumo problemático de sustancias, incluyendo drogas, vapeo y tabaquismo; inmunizaciones con control de esquemas de vacunas, HPV, antigripal y enfermedades emergentes; y problemáticas vinculadas al embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y realización de test rápidos para la detección de sífilis, HIV y hepatitis.

La propuesta forma parte de una estrategia integral impulsada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones junto al Hospital Nivel I Modular Turístico de Iguazú, orientada a fortalecer el cuidado de la salud en la etapa adolescente.

