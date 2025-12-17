Puerto Libertad se prepara para reactivar el cruce internacional con Paraguay a través del servicio de balsa.

La habilitación del servicio internacional de balsa entre Puerto Libertad y Puerto Irala, en Paraguay, ingresó en su etapa final y podría concretarse en el corto plazo. Las obras y gestiones del lado argentino avanzaron de manera sostenida y restan únicamente inspecciones finales por parte de los organismos nacionales competentes.

En la margen argentina, se encuentran prácticamente concluidas las instalaciones destinadas a la Aduana y al Senasa, pasos indispensables para el funcionamiento regular del cruce internacional. Una vez finalizadas esas obras, se prevé la inspección definitiva por parte de Nación, lo que permitirá avanzar con la puesta en marcha formal del servicio.

El transporte fluvial estará a cargo de la balsa y remolcador de bandera paraguaya Rainha Irala, que desde comienzos de este año permanece amarrada en el puerto de Irala. La embarcación cuenta con capacidad para trasladar hasta 30 vehículos y más de 130 pasajeros y, en una primera etapa, estará destinada exclusivamente al cruce de vehículos livianos.

La habilitación del servicio representa un hecho de fuerte impacto para Puerto Libertad, en especial en el marco de su año centenario. El nuevo paso internacional apunta a fortalecer el intercambio comercial, turístico y social entre ambas localidades, además de generar nuevas oportunidades de integración regional.

Otro de los aspectos destacados es que el cruce fluvial funcionará como una alternativa para descomprimir el tránsito en los principales pasos fronterizos de la región. Permitirá acortar distancias y evitar recorridos más extensos hacia los puentes internacionales De la Amistad, que conecta con Ciudad del Este, y Tancredo Neves, entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.

Con la infraestructura casi finalizada y la embarcación lista para operar, el servicio de balsa entre Puerto Libertad y Puerto Irala se perfila como un nuevo corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo de la zona norte de Misiones.

