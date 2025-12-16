Puerto Iguazú: Vialidad Provincial avanza con obras de bacheo y pavimentación en el entorno de la plaza San Martín.

Las tareas se desarrollan principalmente sobre la calle San Martín, arteria que atraviesa el frente de la Iglesia Catedral Virgen del Carmen, la Escuela N.º 74, el edificio de la Municipalidad y el Juzgado Municipal de Faltas. Se trata de una vía clave para la circulación urbana, ya que conecta la avenida Victoria Aguirre con la avenida Tres Fronteras, ambas recientemente repavimentadas en el marco del Master Plan Iguazú.

Hasta el momento, la calle intervenida contaba con un pavimento de bloques articulados, que con el paso del tiempo y el uso intensivo comenzó a mostrar signos de deterioro. Las nuevas obras buscan refuncionalizar este sector mediante bacheo superficial y profundo, además de la pavimentación definitiva, mejorando las condiciones de tránsito y seguridad vial.

Estos trabajos forman parte de un paquete de obras acordado entre la DPV y el Municipio de Puerto Iguazú, que incluye intervenciones similares ya realizadas en los últimos meses y otras previstas para distintos barrios de la ciudad. Entre las zonas contempladas se encuentran Santa Rita, Villa Alta, Primavera, Unión y Las Leñas.

Desde Vialidad Provincial señalaron que estas acciones se enmarcan en el acompañamiento permanente del Gobierno de Misiones a los municipios, con el objetivo de sostener y mejorar la infraestructura vial urbana. En ese contexto, Puerto Iguazú se destaca como la ciudad que mayor cantidad de cuadras de asfalto nuevo recibió a través del programa Pavimento Urbano, que transformó cientos de calles y avenidas en toda la provincia.