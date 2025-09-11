Puerto Iguazú: una niña de 9 años resultó herida tras ser atropellada por una moto.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del miércoles generó preocupación en Puerto Iguazú. El hecho se registró a la altura de la estación de servicio Shell, sobre la avenida República Argentina, cuando una motocicleta Honda Wave 125 embistió a una niña de 9 años.

La menor sufrió heridas tras el impacto y fue asistida de inmediato por personal de emergencias, mientras efectivos policiales intervinieron para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución de la víctima, y se espera un parte médico oficial que confirme la gravedad de las lesiones.