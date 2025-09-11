Vía Iguazú / Siniestro Vial

Puerto Iguazú: una niña de 9 años resultó herida tras ser atropellada por una moto

El hecho ocurrió sobre la avenida República Argentina, a la altura de la estación de servicio Shell.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

11 de septiembre de 2025,

Puerto Iguazú: una niña de 9 años resultó herida tras ser atropellada por una moto
Puerto Iguazú: una niña de 9 años resultó herida tras ser atropellada por una moto.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del miércoles generó preocupación en Puerto Iguazú. El hecho se registró a la altura de la estación de servicio Shell, sobre la avenida República Argentina, cuando una motocicleta Honda Wave 125 embistió a una niña de 9 años.

La menor sufrió heridas tras el impacto y fue asistida de inmediato por personal de emergencias, mientras efectivos policiales intervinieron para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución de la víctima, y se espera un parte médico oficial que confirme la gravedad de las lesiones.

Temas Relacionados

MÁS DE Siniestro Vial
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS