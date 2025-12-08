Puerto Iguazú lidera un fin de semana turístico con alto movimiento y nuevos hitos para Misiones.

Puerto Iguazú volvió a encabezar el movimiento turístico en Misiones, impulsado por el buen clima, la calidad de los servicios y los renovados accesos al Parque Nacional Iguazú. La selva, los senderos y la riqueza natural de la región se mantienen como los principales atractivos, acompañados por una oferta creciente que consolida a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país.

En Posadas, el fin de semana presentó una actividad moderada, con una ocupación hotelera del 45%, pero un fuerte movimiento generado por una amplia agenda cultural y recreativa.

La Feria de Turismo de Misiones se convirtió en uno de los puntos más convocantes, con propuestas para toda la familia como Cachorros Exploradores y Jóvenes Arqueólogos. Además, la capital misionera fue escenario del inicio de la 56ª Fiesta Nacional de la Música del Litoral y 18ª del Mercosur, junto a eventos como la Feria Spacio Mujer–Mercado Navideño, el Posadas Tattoo Show y la séptima edición de Posadas Mágica, que llenó las calles de espectáculos y música en vivo.

El interior provincial también aportó gran dinamismo. Leandro N. Alem vivió la 30ª Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral con un parque temático y una intensa programación artística. En Cerro Corá, la Karajá Trail Race convocó a deportistas y amantes del turismo aventura en un entorno selvático privilegiado.

Una de las novedades más relevantes fue la inauguración del Centro de Convenciones Iryapú en Puerto Iguazú, un espacio sustentable con capacidad para 8.700 personas, que representa un avance significativo para el turismo de reuniones en la provincia. Su primer gran evento fue el Encuentro Anual del Grupo Gea, que reunió a más de 800 representantes de agencias de viajes nacionales e internacionales, posicionando a Misiones como un destino competitivo para eventos de gran escala.

En materia de conectividad aérea, Iguazú sumó un nuevo vuelo directo a Lima operado por Flybondi. Con cuatro frecuencias semanales hacia el aeropuerto Jorge Chávez —uno de los principales hubs de Sudamérica—, la ciudad refuerza su proyección internacional y facilita la llegada de turistas de distintos mercados.

A nivel nacional, entre los destinos con mayor movimiento se destacaron Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia, además de otros vinculados al turismo religioso como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Con una oferta diversificada, eventos en crecimiento y mayor conectividad, Misiones continúa afianzándose como un destino turístico de referencia para viajeros de todo el mundo.