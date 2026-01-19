Puerto Iguazú lidera el verano 2026 con alta ocupación y fuerte impulso del turismo de naturaleza.

En un verano 2026 marcado por decisiones de viaje de último momento y un turista más prudente en el gasto, Puerto Iguazú vuelve a posicionarse como uno de los destinos más sólidos del país. Durante la primera quincena de enero, la ciudad alcanzó niveles de ocupación superiores al 82%, con picos cercanos al 85%, más de 68 mil arribos y alrededor de 203 mil pernoctaciones, cifras que la ubican entre las plazas turísticas con mejor desempeño a nivel nacional.

El fuerte atractivo del Parque Nacional Iguazú, que superó los 50 mil ingresos en los primeros días del mes, es el principal motor de esta performance. A ello se suma una oferta diversificada de excursiones, actividades en contacto con la naturaleza, propuestas gastronómicas y eventos que funcionan como disparadores del viaje, incluso en un contexto de consumo más medido.

A diferencia de otros destinos donde predominan las escapadas cortas, Puerto Iguazú sostiene estadías promedio de 4,4 noches, una de las más altas del país. Este indicador refleja la capacidad del destino para retener al visitante y ofrecer experiencias que justifican permanencias más prolongadas, combinando naturaleza, ciudad y servicios turísticos consolidados.

En términos económicos, Iguazú también se destaca por el nivel de gasto diario. El promedio por persona supera los 117.000 pesos, impulsado por la demanda de excursiones, visitas al parque, actividades complementarias y consumo gastronómico. Lejos de un gasto indiscriminado, se trata de un consumo selectivo, enfocado en experiencias de alto valor agregado.

El perfil del turista que llega a Iguazú acompaña una tendencia nacional: define su viaje con poca anticipación, compara precios y ajusta su presupuesto, pero no posterga la visita cuando encuentra una propuesta clara. En este escenario, el destino logra capitalizar su posicionamiento como ícono de naturaleza y uno de los productos turísticos más fuertes de la Argentina.

De cara al resto de la temporada, las expectativas siguen siendo positivas. La combinación de atractivos naturales únicos, servicios consolidados y una agenda que suma experiencias especiales, como paseos guiados y actividades nocturnas en Cataratas, permite a Puerto Iguazú sostener altos niveles de ocupación y consolidarse como uno de los motores del turismo nacional en el verano 2026.