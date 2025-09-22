Puerto Iguazú: hallaron sin vida al adolescente desaparecido en el río Paraná.

Tras cuatro días de búsqueda, rescatistas localizaron ayer domingo por la tarde el cuerpo de Miguel Alejandro Figueredo, el adolescente de 14 años que permanecía desaparecido desde el jueves 18 de septiembre. El hallazgo se produjo alrededor de las 19:10 en el sector conocido como Ita Cajón Arenera, en el río Paraná.

El operativo fue llevado a cabo en conjunto por la Policía de Misiones, con sus divisiones especiales, y la Prefectura Naval Argentina. Una vez recuperado el cuerpo, fue trasladado hasta el puerto de Puerto Iguazú.

El caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores, que dispuso la realización de la autopsia y otras diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento.

En el lugar trabajaron también un médico policial, efectivos de Criminalística, personal de Prefectura y el Cuerpo de Bomberos de la Policía de Misiones.