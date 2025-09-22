Vía Iguazú / Hallazgo

Puerto Iguazú: hallaron sin vida al adolescente desaparecido en el río Paraná

El cuerpo de Miguel Alejandro Figueredo, de 14 años, fue encontrado en la zona de Ita Cajón Arenera, a la altura del kilómetro 1.926 del río.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

22 de septiembre de 2025,

Puerto Iguazú: hallaron sin vida al adolescente desaparecido en el río Paraná
Puerto Iguazú: hallaron sin vida al adolescente desaparecido en el río Paraná.

Tras cuatro días de búsqueda, rescatistas localizaron ayer domingo por la tarde el cuerpo de Miguel Alejandro Figueredo, el adolescente de 14 años que permanecía desaparecido desde el jueves 18 de septiembre. El hallazgo se produjo alrededor de las 19:10 en el sector conocido como Ita Cajón Arenera, en el río Paraná.

El operativo fue llevado a cabo en conjunto por la Policía de Misiones, con sus divisiones especiales, y la Prefectura Naval Argentina. Una vez recuperado el cuerpo, fue trasladado hasta el puerto de Puerto Iguazú.

El caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores, que dispuso la realización de la autopsia y otras diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento.

En el lugar trabajaron también un médico policial, efectivos de Criminalística, personal de Prefectura y el Cuerpo de Bomberos de la Policía de Misiones.

Temas Relacionados

MÁS DE Hallazgo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS