Puerto Iguazú: detuvieron a un joven acusado de estafar con transferencias falsas en un comercio

El operativo lo concretaron efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional V, tras el aviso del comerciante damnificado, que denunció una nueva maniobra. El episodio ocurrió cerca de las 21 en un local ubicado sobre la avenida Provincia de Jujuy.

De acuerdo a lo informado, el sospechoso ya había efectuado compras en otras oportunidades con el mismo método: mostraba supuestas transferencias que luego no se acreditaban en la cuenta del dueño del comercio. Esta vez intentó avanzar con una compra por un monto cercano a los 90 mil pesos, situación que encendió las alertas del propietario.

Cuando el comerciante le pidió que abonara mediante código QR, el joven se mostró visiblemente nervioso. Ante esa reacción, el dueño del local lo retuvo y alertó de inmediato a la Policía. Al llegar, los uniformados procedieron a la detención del involucrado y secuestraron tres teléfonos celulares un iPhone, un Motorola y un Redmi que habrían sido utilizados para cometer las estafas.

El acusado fue identificado como Axel Uriel G., de 18 años, y quedó alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente. La investigación sigue en curso para establecer si hay más víctimas y determinar si actuó solo o con apoyo de otras personas.