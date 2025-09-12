Puerto Iguazú: desmantelan ocho kioscos de droga en la Triple Frontera.

Un procedimiento llevado adelante por la División Triple Frontera de la Policía Federal permitió desarticular ocho centros de expendio de droga en diferentes barrios de la ciudad. La intervención dejó como resultado la detención de seis personas y el secuestro de dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en los barrios Libertad, Bicentenario, Santa Rita, Villa Tacuara, Villa Alta y Las Palmeras, además de otros puntos estratégicos de la zona.

La acción forma parte de las investigaciones conjuntas entre la Justicia Federal y la Policía Federal Argentina, consideradas esenciales para profundizar la lucha contra el narcotráfico en la Triple Frontera, una de las áreas más sensibles del país en materia de seguridad.

El despliegue se enmarca en el refuerzo de controles en la frontera, identificada como un punto crítico para el ingreso y la distribución de estupefacientes hacia distintos destinos de la región.