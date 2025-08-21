Vía Iguazú / Adicciones

Puerto Iguazú: cinco estudiantes vencen obstáculos y culminan el secundario en “La Casita”

La tercera promoción del Núcleo SIPTED 907 celebró su egreso en el Centro de Contención Terapéutico en Consumos Problemáticos.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

21 de agosto de 2025,

Puerto Iguazú: cinco estudiantes vencen obstáculos y culminan el secundario en “La Casita”
Puerto Iguazú: cinco estudiantes vencen obstáculos y culminan el secundario en “La Casita”.

En Puerto Iguazú, cinco alumnos del Núcleo SIPTED 907, que funciona en el Centro de Contención Terapéutico en Consumos Problemáticos “La Casita”, finalizaron este año sus estudios secundarios, marcando la tercera promoción de egresados del espacio educativo.

El logro refleja el esfuerzo y la constancia de los estudiantes, acompañados por el profesor Carlos Andrade y el equipo dirigido por la licenciada Carolina Martínez, quienes impulsan la formación como camino hacia nuevas oportunidades.

Desde el Municipio, destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de acompañamiento y felicitaron a los egresados y sus familias por este avance en su desarrollo personal y educativo.

Temas Relacionados

MÁS DE Adicciones
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS