Puerto Iguazú: cinco estudiantes vencen obstáculos y culminan el secundario en “La Casita”.

En Puerto Iguazú, cinco alumnos del Núcleo SIPTED 907, que funciona en el Centro de Contención Terapéutico en Consumos Problemáticos “La Casita”, finalizaron este año sus estudios secundarios, marcando la tercera promoción de egresados del espacio educativo.

El logro refleja el esfuerzo y la constancia de los estudiantes, acompañados por el profesor Carlos Andrade y el equipo dirigido por la licenciada Carolina Martínez, quienes impulsan la formación como camino hacia nuevas oportunidades.

Desde el Municipio, destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de acompañamiento y felicitaron a los egresados y sus familias por este avance en su desarrollo personal y educativo.