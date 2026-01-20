Puerto Iguazú: atacaron con un cuchillo a un anciano en Villa Tacuara y detuvieron a una mujer.

Un hombre de 85 años resultó con lesiones leves tras ser atacado con un arma blanca en su vivienda del barrio Villa Tacuara, en Puerto Iguazú, en un hecho que habría ocurrido el pasado sábado. La víctima fue identificada como Ricardo B., domiciliado sobre la calle Jangadero, y debió recibir atención médica en el Hospital Local SAMIC.

Según las primeras averiguaciones, una mujer de 28 años, en aparente estado de ebriedad, habría ingresado al domicilio del damnificado solicitándole comida. Ante la negativa del hombre, la agresora habría extraído un cuchillo tipo serrucho y lo atacó, ocasionándole varios cortes en distintas partes del cuerpo.

El médico de turno informó que el paciente se encontraba lúcido y presentaba heridas lineales en la región interna del tórax, abdomen, zona lumbar y miembros superiores. El tiempo probable de curación fue estimado en unos 15 días, salvo que surjan complicaciones.

Posteriormente, la hija de la víctima radicó la denuncia y aportó datos que permitieron avanzar en la investigación. Tras recorridas realizadas en el barrio Villa Tacuara, personal policial logró ubicar y detener a la presunta autora del ataque durante la jornada del domingo.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido.