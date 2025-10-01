Vía Iguazú / Robo

Puerto Esperanza: detienen a un joven que intentaba vender por Facebook una moto robada

El operativo se concretó en la terminal de ómnibus, donde la Policía recuperó una Honda Biz 125 con pedido de secuestro en Puerto Iguazú. El detenido, de 21 años, quedó a disposición de la Justicia.

1 de octubre de 2025,

Un nuevo caso de venta de vehículos robados a través de redes sociales fue detectado en Misiones. Esta vez, la Policía detuvo en Puerto Esperanza a un joven de 21 años que intentaba comercializar una motocicleta sustraída en Puerto Iguazú.

El procedimiento se realizó el lunes por la noche, luego de que efectivos de la División Motorizada de la Unidad Regional V identificaran en Facebook Marketplace una publicación sospechosa. El aviso ofrecía una Honda Biz 125 de color rojo sin documentación, lo que encendió las alarmas.

Mediante ciberpatrullaje, los agentes coordinaron un encuentro con el supuesto vendedor en la terminal de ómnibus de Puerto Esperanza. Allí fue identificado Tobías F., de 21 años, quien pretendía concretar la transacción.

Al verificar el rodado, la Policía confirmó que tenía un pedido de secuestro por robo radicado en la Comisaría Tercera de Puerto Iguazú. En presencia de testigos, se procedió al secuestro de la moto y del teléfono celular del joven, que será peritado en el marco de la investigación.

El detenido quedó a disposición del Juzgado interviniente, mientras que las autoridades recordaron la importancia de verificar la documentación antes de comprar un vehículo usado.

